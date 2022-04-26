Росія перекрила Польщі газ через відмову платити за нього у рублях. Поляки не бачать в цьому проблеми
За неофіційною інформацією, Росія припинила постачання газу до Польщі з причини відмови платити за нього в рублях
Про це повідомляє Polsat News.
У зв'язку з припиненням постачання газу в міністерства клімату та довкілля Польщі відбувається зустріч команди кризового управління.
"Польща має необхідні запаси газу та джерела постачання, які захищають нашу безпеку – ми були фактично незалежними від Росії протягом багатьох років. Наші сховища заповнені на 76 відсотків. Нестачі газу в польських будинках не буде", - написала міністр клімату та довкілля Анна Москва у Twitter.
Її слова підтвердив і віцепрем'єр Яцек Сасін, який розповів про деверсифікацію поставки газу у країну.
"Ми готові перервати постачання газу з Росії. Наші сховища заповнені на 76 відсотків. Протягом багатьох років ми проводимо політику диверсифікації джерел поставок, у тому числі шляхом будівництва газового терміналу в Свіноуйсці та Baltic Pipe. Ми забезпечили безпеку для поляків", – сказав віце-прем’єр-міністр Яцек Сасін.
Видання відзначає, що причиною припинення поставок газу може бути питання розрахунків, оскільки кілька тижнів тому Путін підписав указ, яким зобов’язує іноземних підрядників "Газпрому" з 1 квітня розраховуватись за російський газ у рублях. Країни ЄС, зокрема Польща, не погодилися на це.
- Трохи раніше сьогодні, 26 квітня, уповноважений польського уряду з питань стратегічної енергетичної інфраструктури Пьотр Наїмський заявив, що країна не платитиме за російський газ рублями та готова до всіх ризиків, включно з припиненням поставок. Він запевнив, що Польща підготувалася навіть до повного припинення постачання газу з Росії.
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