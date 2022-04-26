Польща відреагувала на вимогу Росії платити за газ рублями

Про це повідомляє Wprost.pl.

За його словами, Польща не платитиме Газпрому за постачання газу рублями та готова до всіх ризиків, включно з припиненням поставок.

"Ми не будемо платити. Є різні ризики, які враховуються. Розглянуті всі можливості. Ми до них готові", - сказав Наїмський.

Він запевнив, що Польща підготувалася навіть до повного припинення постачання газу з Росії.

"У разі необхідності, якщо таке рішення буде ухвалено, ми можемо в будь-який момент фактично відключитися від цих постачань, а також ми готові до дій російської сторони, яка може вирішити припинити поставки", - сказав Наїмський.

17 березня Пьотр Наїмський заявив, що Польща з 2023 року припинить закупівлю російського газу.

2 квітня прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що країна не збирається погоджуватись на вимогу Росії платити за газ у рублях.

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