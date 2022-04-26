Польща відреагувала на вимогу Росії платити за газ рублями
Уповноважений польського уряду з питань стратегічної енергетичної інфраструктури Пьотр Наїмський заявив, що країна не платитиме за російський газ рублями
Про це повідомляє Wprost.pl.
За його словами, Польща не платитиме Газпрому за постачання газу рублями та готова до всіх ризиків, включно з припиненням поставок.
"Ми не будемо платити. Є різні ризики, які враховуються. Розглянуті всі можливості. Ми до них готові", - сказав Наїмський.
Він запевнив, що Польща підготувалася навіть до повного припинення постачання газу з Росії.
"У разі необхідності, якщо таке рішення буде ухвалено, ми можемо в будь-який момент фактично відключитися від цих постачань, а також ми готові до дій російської сторони, яка може вирішити припинити поставки", - сказав Наїмський.
- 17 березня Пьотр Наїмський заявив, що Польща з 2023 року припинить закупівлю російського газу.
- 2 квітня прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що країна не збирається погоджуватись на вимогу Росії платити за газ у рублях.
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