Польща не піддасться на шантаж Путіна щодо оплати за газ рублями, - Моравецький
Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що країна не збирається погоджуватись на вимогу Росії платити за газ у рублях
Про це повідомляє RMF24.
"Ми не піддамося на такий шантаж. Водночас я закликаю канцлера Німеччини, канцлера Австрії та інших також не піддаватися на шантаж Путіна", - відповів він.
Прем'єр додав, що Путін намагається нівелювати санкції, які запровадив ЄС.
"Санкцій потрібно дотримуватися і вони мають бути жорсткими. Ця система має бути "водонепроникною" і не можна, щоб ми їх послаблювали - це критично важливо", - підсумував Моравецький.
- Німеччина жодним чином не має наміру піддаватися на газовий шантаж Путіна.
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