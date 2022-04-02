Польща не піддасться на шантаж Путіна щодо оплати за газ рублями, - Моравецький

Про це повідомляє RMF24.

"Ми не піддамося на такий шантаж. Водночас я закликаю канцлера Німеччини, канцлера Австрії та інших також не піддаватися на шантаж Путіна", - відповів він.



Прем'єр додав, що Путін намагається нівелювати санкції, які запровадив ЄС.

"Санкцій потрібно дотримуватися і вони мають бути жорсткими. Ця система має бути "водонепроникною" і не можна, щоб ми їх послаблювали - це критично важливо", - підсумував Моравецький.

Німеччина жодним чином не має наміру піддаватися на газовий шантаж Путіна.