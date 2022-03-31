Німеччина не платитиме в рублях і готова до всіх сценаріїв, включно з припиненням надходження російського газу, - уряд ФРН

Про це повідомив Міністр економіки ФРН Роберт Хабек, інформує Sky news.

Він сказав, що він ще не бачив нового документу, підписаного Путіним, який зобов'язує платити за газ в рублях. Та додав, що Німеччина готова до всіх сценаріїв, включно з припиненням надходження російського газу до Європи.

Пізніше канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що повідомив Путіну, що Німеччина продовжуватиме оплачувати поставки російського газу в євро та доларах, так, як зазначено у контрактах.

Також Шольц нагадав, що Німеччина сподівається цього року стати незалежною від російського імпорту нафти та вугілля.

Нагадаємо, сьогодні, 31 березня, Президент РФ Володимир Путін підписав указ про торгівлю газом із "недружніми країнами" за рублі. Попередньо у ЄС заявили, що платитимуть лише у валюті, оскільки так передбачено у контрактах.

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