Путін підписав указ про продаж газу за рублі "недружнім країнам"
Президент РФ Володимир Путін підписав указ про торгівлю газом із "недружніми країнами" за рублі
Про це йдеться в указі Путіна, опублікованому на російському інтернет-порталі правової інформації 31 березня.
Згідно з документом, розрахунки з постачання газу "недружнім країнам" здійснюватимуться за рублі. Нові правила продажу газу почнуть діяти 1 квітня.
Згідно з документом, ці держави мають відкрити рублеві рахунки в Газпромбанку, з яких вестиметься оплата. За словами Путіна, якщо "недружні країни" не платитимуть у рублях, то "чинні контракти буде зупинено".
- Нагадаємо, 23 березня Володимир Путін дав доручення перевести оплату за поставлений в Європу газ в рублі.
- 27 березня міністр економіки Німеччини Роберт Хабек заявив, що країни G7 не будуть платити за російський газ рублями. Франція, Австрія та Болгарія також відмовилися платити за газ в рублях.
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