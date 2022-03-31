Путін підписав указ про продаж газу за рублі "недружнім країнам"

Про це йдеться в указі Путіна, опублікованому на російському інтернет-порталі правової інформації 31 березня.



Згідно з документом, розрахунки з постачання газу "недружнім країнам" здійснюватимуться за рублі. Нові правила продажу газу почнуть діяти 1 квітня.



Згідно з документом, ці держави мають відкрити рублеві рахунки в Газпромбанку, з яких вестиметься оплата. За словами Путіна, якщо "недружні країни" не платитимуть у рублях, то "чинні контракти буде зупинено".





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