Макрон до Путіна: оплата за газ в рублях неможлива

Про це заявили у журналістам в Єлисейському палаці, передає Reuters.



"Франція проти плати в рублях", - сказав чиновник Адміністрації президента Франції.



Макрон підтвердив свою готовність здійснити гуманітарну місію у Маріуполі, сказав чиновник, але додав, що умов для цього поки не створено.

Нагадаємо, 23 березня Володимир Путін дав доручення перевести оплату за поставлений в Європу газ в рублі.

27 березня міністр економіки Німеччини Роберт Хабек заявив, що країни G7 не будуть платити за російський газ рублями.

У Кремлі продовжили наполягати, аби європейські споживачі сплачували за російський газ рублями