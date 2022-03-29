Макрон до Путіна: оплата за газ в рублях неможлива
Президент Франції Еммануель Макрон обговорив із Володимиром Путіним нові вимоги РФ щодо розрахунків за блакитне паливо
Про це заявили у журналістам в Єлисейському палаці, передає Reuters.
"Франція проти плати в рублях", - сказав чиновник Адміністрації президента Франції.
Макрон підтвердив свою готовність здійснити гуманітарну місію у Маріуполі, сказав чиновник, але додав, що умов для цього поки не створено.
- Нагадаємо, 23 березня Володимир Путін дав доручення перевести оплату за поставлений в Європу газ в рублі.
- 27 березня міністр економіки Німеччини Роберт Хабек заявив, що країни G7 не будуть платити за російський газ рублями.
- У Кремлі продовжили наполягати, аби європейські споживачі сплачували за російський газ рублями
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