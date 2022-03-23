Путін дав доручення отримувати за поставлений в Європу газ не долари, а рублі

Про це повідомило російське державне агентство ТАСС, передає "Espreso.TV".

У своєму зверненні, Путін пожалівся, що зобов’язання в доларах і євро не можуть бути виконані, тому "цілком очевидно, що поставляти наші товари в ЄС, в США і отримувати оплату в доларах та євро чи іншими валютами, для нас вже не має ніякого сенсу".

"Мною прийнято рішення за найбільш короткий відрізок часу реалізувати комплекс заходів по зміні оплати за наш природний газ, який поставляємо у так звані «недружні країни» на російські рублі. Тобто відмовитися від використання в таких розрахунках всіх валют, які себе скомпроментували", - сказав президент Росії.

Також він додав, що РФ продовжить поставляти природний газ у тих самих об’ємах та ціні, що зафіксовані в попередніх контрактах.

Нагадаємо, кожна десята пропозиція Росії на переговорах стосується санкцій, це біль для них, – Кулеба

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