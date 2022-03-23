Global Львів Головна
ua ru
Global Львів Головна
Війна з Росією: хроніка
Війна з Росією: біженці
Головна війна з Росією Кожна десята пропозиція Росії на переговорах стосується санкцій, це біль для них, – Кулеба

Кожна десята пропозиція Росії на переговорах стосується санкцій, це біль для них, – Кулеба

23 березня, 2022 середа
15:04
війна з Росією Дмитро Кулеба

Україна наголошує на необхідності відмовився від практики переслідувань окремих олігархів з боку Заходу і надати перевагу більш системному підходу

Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів The Economist.

"Майже кожна десята пропозиція (російської сторони на переговорах) стосується санкцій. Для них це біль", - сказав він, ілюструючи впливовість західних санкцій на російську сторону.

Що ж стосується європейських політиків, то Кулеба відзначив, що останні десять днів спостерігає певну втому від санкцій у деяких європейських країнах.

"На жаль, останні десять днів я спостерігаю певну втому від санкцій у деяких європейських країнах", – відзначив він.

При цьому у перший час війни відчувалося піднесення ЄС як потужного гравця, який може змінити ситуацію.

"Те, що я бачу в останні десять днів у ЄС, це відкат назад до свого нормального життя, коли він не може ухвалити рішення про рішучі та швидкі дії", - пояснив голова МЗС.

Він також вказав, що Захід переслідує окремих російських олігархів, хоча більш ефективним був би системний підхід.

"Ви впроваджуєте санкції проти російських олігархів, але путінізм - це система управління. Вони можуть бути не мільярдерами або навіть не мільйонерами, але вони - дрібні елементи в машині путінізму", - вказав міністр.

Нагадаємо, Польща готує додаткове оподаткування для компаній, які продовжують працювати на російському ринку.
СБУ порушила справу проти російських пропагандистів Кисельова та Скабєєвої.

ЄС
МЗС України
Кулеба
санкції ЄС проти Росії
Читайте також:
23 березня, 2022 середа
Володимир Зеленський повільно, але впевнено денацифікує Росію, - Anonymous
23 березня, 2022 середа
У Тростянці вуличні бої, вбивають мирних людей. Спалахнула масштабна пожежа, - голова Сумської ОВА
Олаф Шольц
23 березня, 2022 середа
Канцлер Німеччини Шольц закликав ввести ембарго на російську нафту, газ та вугілля
Київ
+16°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 29.24
    Купівля 29.24
    Продаж 30.01
  • EUR
    Купівля 32.4
    Продаж 33.24
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, середа
23 березня
16:14
Ексклюзив
"Оминайте боєприпаси, що не вибухнули. Вчіть дітей не підіймати нічого із землі, часто ворог маскує вибухівку в іграшках та гаджетах", – пресофіцер ДСНС
16:07
білоруські військові
Білоруська опозиція сподівається, що в країні утвориться громадянський фронт спротиву, якщо Лукашенко дасть наказ наступати на Україну, — генерал-майор
16:06
Ексклюзив
ЗСУ змогли розвіяти міф про "непереможну" армію РФ, - Ягун
15:57
Ядерну війну неможливо виграти і ніколи не слід вести, - генсек НАТО
15:49
Чернігiв
У Чернігові окупанти готують списки мешканців для "евакуації" до Росії, – Денісова
15:45
Ярослав Амосов
Bellator скасував бій українського чемпіона MMA, який на час війни залишився на Батьківщині
15:36
Єнс Столтенберг
НАТО 24 березня має погодити надання Україні обладнання для захисту від хімічних, біологічних та ядерних загроз - Столтенберг
15:36
Білорусь висилає більшість українських дипломатів і закриває консульство України у Бресті, МЗС відреагувало
15:35
газ
Путін дав доручення отримувати за поставлений в Європу газ не долари, а рублі
15:16
Nesquik
Nestle зупиняє роботу брендів KitKat і Nesquik в Росії
15:03
Анатолій Чубайс
Спецпредставник Путіна з питань розвитку Чубайс звільнився і виїхав з Росії через війну в Україні, - Bloomberg
14:55
Путін
Російські олігархи вкрай роздратовані політикою Путіна і розмірковують над його усуненням, - українська розвідка
14:50
музей ім. Куїнджі
У Маріуполі окупанти знищили Художній музей ім. Куїнджі з картинами всесвітньо відомих майстрів
14:50
ворожий Су-34
На Харківщині Повітряні сили ЗСУ збили одразу два літаки окупантів
14:46
Національний банк Польщі
Польща надасть Україні $1млрд під заставу коштів у гривнях
14:43
фосфорна бомба
Окупанти застосували над околицею Києва заборонені фосфорні боєприпаси, – мер Ірпеня
14:40
Ferrexpo
Ferrexpo придбала медикаменти для лікарні міста Горішні Плавні на суму 3,2 млн грн
14:39
Брати Суркіси
Проти митників, які випустили братів Суркісів без декларування, порушили кримінальну справу
14:36
Шарль Мішель
Путін повинен бути переможений, - президент Європейської ради
14:30
Всі ми - українці: зірковий футболіст ПСЖ оголосив про збір коштів для України
14:20
Олаф Шольц
Шольц застеріг Путіна від застосування хімічної і біологічної зброї в Україні
14:05
Михайло Федоров
Україна використовує штучний інтелект, щоб за світлинами трупів окупантів знайти їхні соцмережі й повідомити про смерть близьким, - Федоров
13:52
"Палимо танки з ночі до ранку, трупами встелено край": метал-гурт Surface Tension записав пісню-послання до окупантів "Ми вас всіх уб'єм!"
13:51
Скабєєва
СБУ порушила справу проти російських пропагандистів Кисельова та Скабєєвої
13:49
Прем'єр-міністр Латвії Криш'яніс Каріньш
Прем'єр Латвії запропонував переглянути видачу нових дозволів на тимчасове проживання для росіян
13:44
Українські військові знищили російську колону забезпечення
13:26
Речник міністерства оборони США Джон Кірбі
Українці захищаються дуже розумно, спритно та творчо, – речник Пентагону
13:25
Ірпінь ЗСУ
ЗСУ взяли у кільце Ірпінь, Бучу та Гостомель, - Бучанська міськрада
13:24
ЄС
ЄС ділитиметься з Україною таємною інформацією, - Bloomberg
13:12
пошкодили газопровід
Тростянець після обстрілу залишився без газу та світла - глова Сумської ОВА
13:06
окупанти список
Розвідка оприлюднила список військових артилерійського полку РФ, які воюють проти України
13:03
фура кордон
Країни Балтії та Польща закликали закрити європейські автошляхи для вантажів РФ та Білорусі
12:54
Олександр Книга
Окупанти заарештували директора Херсонського театру Олександра Книгу
12:46
аптека
МОЗ просить українців повідомляти про завищені ціни на медикаменти
12:41
"Не будьте орками!": ДСНС закликала українців не випалювати траву і сміття, натомість палити ворога
12:37
Зеленський
Зеленський виступив перед парламентом Японії та закликав до ембарго на торгівлю з РФ
12:35
Польща підозрює у шпигунстві 45 російських дипломатів, їх планують вислати з країни
12:24
знищили російський "Тигр"
На Чернігівщині знищили російський "Тигр", втрати ворога уточнюють
12:23
аптечки першої допомоги
Американський благодійний фонд закупив аптечки першої допомоги для України на $1 млн
12:19
Харків
Окупанти програли Харків, їм залишаються тільки удари з далеких відстаней - голова ОВА
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV