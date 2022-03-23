Кожна десята пропозиція Росії на переговорах стосується санкцій, це біль для них, – Кулеба

Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів The Economist.



"Майже кожна десята пропозиція (російської сторони на переговорах) стосується санкцій. Для них це біль", - сказав він, ілюструючи впливовість західних санкцій на російську сторону.



Що ж стосується європейських політиків, то Кулеба відзначив, що останні десять днів спостерігає певну втому від санкцій у деяких європейських країнах.

"На жаль, останні десять днів я спостерігаю певну втому від санкцій у деяких європейських країнах", – відзначив він.

При цьому у перший час війни відчувалося піднесення ЄС як потужного гравця, який може змінити ситуацію.

"Те, що я бачу в останні десять днів у ЄС, це відкат назад до свого нормального життя, коли він не може ухвалити рішення про рішучі та швидкі дії", - пояснив голова МЗС.

Він також вказав, що Захід переслідує окремих російських олігархів, хоча більш ефективним був би системний підхід.



"Ви впроваджуєте санкції проти російських олігархів, але путінізм - це система управління. Вони можуть бути не мільярдерами або навіть не мільйонерами, але вони - дрібні елементи в машині путінізму", - вказав міністр.



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