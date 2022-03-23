СБУ порушила справу проти російських пропагандистів Кисельова та Скабєєвої
Служба безпеки України розпочала кримінальне провадження щодо російських пропагандистів Дмитра Кисельова та Ольги Скабєєвої
Про це повідомляє СБУ.
Кисельов та Скабєєва підозрюються у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 110 Кримінального кодексу України – посягання на територіальну цілісність і недоторканність України.
"Ці особи давно перебувають у полі зору Служби безпеки. Але основою даного кримінального провадження стали їхні останні дії та заклики щодо війни в Україні. Зокрема, в ефірі російської мультимедійної онлайн-платформи "Смотрим" Скабєєва та Кисельов публічно закликали до зміни меж території України", - йдеться у повідомленні.
В СБУ додали, що пропагандисти свідомо виправдовують війну РФ проти нашої країни, в ході якої російські загарбники обстрілюють українські цивільні об’єкти, вбивають мирне населення, ґвалтують жінок і мародерствують у будинках.
Обом фігурантам уже повідомлено про підозру українською та російською мовами, найближчим часом їх буде оголошено у міжнародний розшук.
- Нагадаємо, 28 лютого Євросоюз опублікував санкційний список із 26 осіб, до якого потрапили російські олігархи та пропагандисти.
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