СБУ порушила справу проти російських пропагандистів Кисельова та Скабєєвої

Про це повідомляє СБУ.

Кисельов та Скабєєва підозрюються у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 110 Кримінального кодексу України – посягання на територіальну цілісність і недоторканність України.

"Ці особи давно перебувають у полі зору Служби безпеки. Але основою даного кримінального провадження стали їхні останні дії та заклики щодо війни в Україні. Зокрема, в ефірі російської мультимедійної онлайн-платформи "Смотрим" Скабєєва та Кисельов публічно закликали до зміни меж території України", - йдеться у повідомленні.

В СБУ додали, що пропагандисти свідомо виправдовують війну РФ проти нашої країни, в ході якої російські загарбники обстрілюють українські цивільні об’єкти, вбивають мирне населення, ґвалтують жінок і мародерствують у будинках.

Обом фігурантам уже повідомлено про підозру українською та російською мовами, найближчим часом їх буде оголошено у міжнародний розшук.

Нагадаємо, 28 лютого Євросоюз опублікував санкційний список із 26 осіб, до якого потрапили російські олігархи та пропагандисти.

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