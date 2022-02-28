Пєсков, Скабєєва, Фрідман і Прілєпін: ЄС ввів санкції проти 26 олігархів та пропагандистів

Про це йдеться в офіційному документі ЄС.



"24 лютого 2022 року Європейська Рада найрішучіше засудила Російську Федерацію за неспровоковану та невиправдану військову агресію проти України. Своїми незаконними військовими діями Росія грубо порушує міжнародне право та принципи Статуту ООН, підриває європейську та глобальну безпеку і стабільність. Європейська Рада погодила подальші обмежувальні заходи, які дадуть масові та суворі наслідки для Росії за її дії. З огляду на серйозність ситуації, Рада вважає, що до складу слід додати 26 осіб та одну юридичну особу", - йдеться у тексті документу.



Отже, до санкційного списку потрапили:

Ігор Сєчін, гендиректор Роснєфті;

Микола Токарєв, гендиректор Транснєфті;

Алішер Усманов, власник USM Holdings;

Петро Авен, співвласник і президент Альфа-Банку;

Михайло Фрідман, співвласник Альфа-Банку;

Сергій Ролдугін, друг дитинства Володимира Путіна;

Дмитро Пєсков, прессекретар Володимира Путіна;

Дмитро Чернишенко, віцепрем'єр-міністр РФ;

Ірек Файзуллін, міністр будівництва та ЖКГ РФ;

Віталій Савельєв, міністр транспорту РФ;

Андрій Турчак, один із керівників Єдиної Росії;

Тигран Кеосаян, пропагандист і чоловік Маргарити Симоньян;

Ольга Скабєєва, пропагандистка;

Олександр Пономаренко, олігарх;

Модест Колеров, пропагандист;

Роман Бабаян, пропагандист;

Захар Прілєпін, пропагандист;

Антон Красовський, пропагандист;

Аркадій Мамонтов, пропагандист;

Сергій Пінчук, заступник головнокомандувача Чорноморським флотом РФ;

Олексій Авдеєв, заступник командувача військами Південного військового округу;

Рустам Мурадов, заступник командувача військами Південного військового округу;

Андрій Сичевой, командувач однієї з армій Південного військового округу;

Геннадій Тимченко, олігарх, власник Volga Group;

Олексій Мордашов, олігарх, власник Сєвєрсталі й акціонер TUI Group;

Петро Фрадков, голова Промсвязьбанку.

Нагадаємо, Швейцарія введе проти РФ усі санкції, запроваджені ЄС.

Для кожної особи у списку є пояснення, за що проти неї вводяться санкції. До списку також потрапила і російська страхова компанія - "Согаз".