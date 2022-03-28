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Країни Великої сімки відмовилися платити РФ за газ рублями

28 березня, 2022 понедiлок
16:12
війна з Росією G7 Країни Великої сімки

Міністр економіки Німеччини Роберт Хабек заявив, що країни G7 не будуть платити за російський газ рублями

Про це Хабек сказав за підсумками конференції Великої сімки, повідомляє DW

За його словами, країни Великої сімки не платитимуть за російський газ рублями, як того вимагає Кремль. 

"Оплата у рублях - неприйнятна", - підкреслив Хабек. 

На питання про можливий бойкот постачання з боку РФ, він запевнив, що країни G7 готові до будь-яких сценаріїв.  

"Ми готові до будь-яких сценаріїв", - наголосив міністр. 

Німеччина наразі очолює групу G7 до якої входять Німеччина, Франція, Італія, Японія, Канада, США та Велика Британія. 

  • Нагадаємо, 23 березня Володимир Путін дав доручення перевести оплату за поставлений в Європу газ в рублі. 
  • 28 березня речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Росія не постачатиме газ європейським споживачам, якщо вони не пристануть на вимогу Кремля платити за енергоносії рублями. 

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Економіка
газ
Німеччина
російський газ
шантаж
G7
Рублі
енергоносії
Велика сімка
Група семи
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