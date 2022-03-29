Нічого не міняється, просто за євро та долари треба купити рублі: У Кремлі наполягають, аби європейці платили за газ російською валютою

Про це заявив речник президента РФ Дмитро Пєсков, повідомляють російські ЗМІ.

За його словами, для країн, які купують російський газ,нічого не зміниться їм просто треба купити за долари та євро рублі.

"Просто потрібно купити за їхню валюту — за євро, за долари — рублі та рублями сплатити за газ. Де-факто нічого не змінюється практично", - сказав Пєсков.

Він додав, що Росія й надалі зацікавлена у продажу своїх енергоресурсів.

"Росія зацікавлена ​​у продажу свого газу. Ми впевнені, що у нас найкращий за пропозицією газ на ринку. У плані ритмічності поставок, у плані ціни та надійності. Усі інші опції гірші", - переконаний Пєсков.

Нагадаємо, 23 березня Володимир Путін дав доручення перевести оплату за поставлений в Європу газ в рублі.

28 березня речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Росія не постачатиме газ європейським споживачам, якщо вони не пристануть на вимогу Кремля платити за енергоносії рублями.

29 березня міністр економіки Німеччини Роберт Хабек заявив, що країни G7 не будуть платити за російський газ рублями.

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