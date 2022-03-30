Австрія і Болгарія відмовились платити рублями за російський газ

Про це повідомляють Puls 4 та Reuters.



Австрія вирішила відхилити вимогу РФ про купівлю блакитного палива за рублі.



"Ми не платитимемо в рублях. Тут ми єдині зі всіма іншими країнами Євросоюзу", – розповіла міністерка оборони Австрії Клаудіа Таннер.



Також від рішення платити за газ рублями відмовилась і Болгарія.



"Російська вимога про оплату газу в рублях порушує контракти і не повинна бути прийнята", - заявив представник уряду імпортеру газу Болгарії.

Нагадаємо, 23 березня Володимир Путін дав доручення перевести оплату за поставлений в Європу газ в рублі.

27 березня міністр економіки Німеччини Роберт Хабек заявив, що країни G7 не будуть платити за російський газ рублями.

У Кремлі продовжили наполягати, аби європейські споживачі сплачували за російський газ рублями.

29 березня Президент Франції Еммануель Макрон обговорив із Володимиром Путіним нові вимоги РФ щодо розрахунків за блакитне паливо.

Сьогодні Росія вже перейшла до шантажу Європи, припинивши газопостачання по трубопроводу Ямал-Європа.

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