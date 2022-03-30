Австрія і Болгарія відмовились платити рублями за російський газ
Австрія та Болгарія не мають наміру змінювати валюту розрахунків та платити рублями за імпортований з Росії газ
Про це повідомляють Puls 4 та Reuters.
Австрія вирішила відхилити вимогу РФ про купівлю блакитного палива за рублі.
"Ми не платитимемо в рублях. Тут ми єдині зі всіма іншими країнами Євросоюзу", – розповіла міністерка оборони Австрії Клаудіа Таннер.
Також від рішення платити за газ рублями відмовилась і Болгарія.
"Російська вимога про оплату газу в рублях порушує контракти і не повинна бути прийнята", - заявив представник уряду імпортеру газу Болгарії.
- Нагадаємо, 23 березня Володимир Путін дав доручення перевести оплату за поставлений в Європу газ в рублі.
- 27 березня міністр економіки Німеччини Роберт Хабек заявив, що країни G7 не будуть платити за російський газ рублями.
- У Кремлі продовжили наполягати, аби європейські споживачі сплачували за російський газ рублями.
- 29 березня Президент Франції Еммануель Макрон обговорив із Володимиром Путіним нові вимоги РФ щодо розрахунків за блакитне паливо.
- Сьогодні Росія вже перейшла до шантажу Європи, припинивши газопостачання по трубопроводу Ямал-Європа.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.24
Купівля 29.24Продаж 29.96
-
EUR
Купівля 32.37Продаж 33.43
- Актуальне
- Важливе