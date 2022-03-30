Транзит газу по трубопроводу Ямал-Європа зупинився, - Reuters
Прокачування газу по трубопроводу Ямал-Європа впало до нуля в точці Мальнов у Німеччині
Про це повідомляє "РБК-Україна" з посиланням на Reuters.
Потоки в східному напрямку до Польщі з Німеччини по трубопроводу Ямал-Європа на прикордонному пункті Мальнов останній раз становили 1 451 155 кВтг/год вдень 29 березня.
Згідно з даними оператора Gascade, з того часу прокачування газу впала до нуля.
Трубопровід, який зазвичай прокачує газ у західному напрямку, розгорнувся 15 березня, після того, як заявки на постачання до Німеччини впали до нуля. Польські споживачі купували блакитне паливо у німецьких постачальників.
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