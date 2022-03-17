Польша збирається з 2023 року відмовитися від газу з РФ

Про це повідомила "Економічна правда" з посиланням на заяву уповноваженого польського уряду у справах стратегічної енергетичної інфраструктури Пьотра Наїмського.



Урядовий уповноважений запевнив, що державна компанія PGNiG здатна замінити частку російського імпорту, хоча та і значна. Уже зараз PGNiG має достатній портфель контрактів.



Наїмський нагадав, що в жовтні країна має ввести в експлуатацію газопровід Baltic Pipe, а також до цього часу підготують іншу інфраструктуру, в тому числі - сполучення з Литвою та Словаччиною.



За його оцінкою, нинішні дуже високі європейські ціни стабілізуються, оскільки всі покупці в Європі намагаються перейти на інші, ніж російські закупівлі.

"У США, які відправляють скраплений газ до Європи, ціна газу на біржі зовсім не зросла, глобалізація газового ринку призведе до прийнятних цін", – пояснив Наїмський.



Нагадаємо, Польща закликала ЄС відмовитися від вугілля з Росії. Глава польського уряду Матеуш Моравецький вважає, що санкції проти агресора мають бути жорсткими, включаючи ембарго на експорт з РФ енергоносіїв.