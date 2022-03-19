Болгарія готується розірвати контракт з "Газпромом" у кінці 2022 року, - віце-прем'єр країни

Про це повідомляє російська служба ВВС, інформує Еспресо.TV

Болгарія практично повністю залежить від російських постачань газу і досі не згадувала про відмову від нього, постійно відкладаючи проект газопроводу з Греції та іншу диверсифікацію. Але напад Росії на Україну змусив її змінити позицію.

"У цій ситуації переговори з "Газпромом" неможливі", - розповів болгарський віце-прем'єр Асен Василєв в ефірі національного радіо.

Василєв сказав, що Болгарія шукає альтернативних постачальників і вже провела переговори із Грецією та Туреччиною, а також хоче збільшити закупівлі в Азербайджані.

Десятирічний контракт на закупівлю російського газу у "Газпрому" спливає наприкінці 2022 року.

Нагадаємо, вчора, 18 березня, Болгарія оголосила персонами нон ґрата 10 російських дипломатів. Їх, імовірно, підозрюють у шпигунстві.

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