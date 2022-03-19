Болгарія готується розірвати контракт з "Газпромом" у кінці 2022 року, - віце-прем'єр країни
Болгарія не хоче продовжувати контракт із "Газпромом" через війну Росії в Україні
Про це повідомляє російська служба ВВС, інформує Еспресо.TV
Болгарія практично повністю залежить від російських постачань газу і досі не згадувала про відмову від нього, постійно відкладаючи проект газопроводу з Греції та іншу диверсифікацію. Але напад Росії на Україну змусив її змінити позицію.
"У цій ситуації переговори з "Газпромом" неможливі", - розповів болгарський віце-прем'єр Асен Василєв в ефірі національного радіо.
Василєв сказав, що Болгарія шукає альтернативних постачальників і вже провела переговори із Грецією та Туреччиною, а також хоче збільшити закупівлі в Азербайджані.
Десятирічний контракт на закупівлю російського газу у "Газпрому" спливає наприкінці 2022 року.
- Нагадаємо, вчора, 18 березня, Болгарія оголосила персонами нон ґрата 10 російських дипломатів. Їх, імовірно, підозрюють у шпигунстві.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.24
Купівля 29.24Продаж 30
-
EUR
Купівля 32.51Продаж 33.39
- Актуальне
- Важливе