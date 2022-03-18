Болгарія оголосила персонами нон ґрата 10 російських дипломатів
На пропозицію компетентних органів Республіки Болгарія 10 російських дипломатів оголосили персонами нон ґрата. Їм дали 72 години на виїзд з країни
Про це йдеться на сайті зовнішньополітичного відомства країни.
Відповідне рішення прийняли за погодженням із прем'єр-міністром країни Кирилом Петковим у п'ятницю, 18 березня. Заступник глави МЗС Васил Георгієв поінформував про рішення російську пані посла Елеонору Митрофанову. Російським дипломатам надано 72-годинний термін для виїзду з країни.
За інформацією компетентних органів, зазначені співробітники посольства Росії здійснювали на території Болгарії діяльність, несумісну з Віденською конвенцією про дипломатичні відносини.
Додамо, що на початку березня Болгарія вже висилала двох російських дипломатів через звинувачення у шпигунстві.
- Нагадаємо, дипломатичним та урядовим працівникам Росії та Білорусі заборонили вхід до будівель Європарламенту.
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