Болгарія оголосила персонами нон ґрата 10 російських дипломатів

Про це йдеться на сайті зовнішньополітичного відомства країни.



Відповідне рішення прийняли за погодженням із прем'єр-міністром країни Кирилом Петковим у п'ятницю, 18 березня. Заступник глави МЗС Васил Георгієв поінформував про рішення російську пані посла Елеонору Митрофанову. Російським дипломатам надано 72-годинний термін для виїзду з країни.

За інформацією компетентних органів, зазначені співробітники посольства Росії здійснювали на території Болгарії діяльність, несумісну з Віденською конвенцією про дипломатичні відносини.

Додамо, що на початку березня Болгарія вже висилала двох російських дипломатів через звинувачення у шпигунстві.

Нагадаємо, дипломатичним та урядовим працівникам Росії та Білорусі заборонили вхід до будівель Європарламенту.

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