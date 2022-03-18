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Послам Росії та Білорусі заборонили вхід до будівель Європарламенту

18 березня, 2022 п'ятниця
14:34
Світ Європарламент

Дипломатичним та урядовим працівникам Росії та Білорусі заборонили вхід до будівель Європарламенту

Про це повідомила у своєму Twitter голова Європейського парламенту Роберта Мецола.

"У Будинку демократії немає місця тим, хто прагне зруйнувати демократичний лад", - стверджує вона.

Таким чином, від 18 березня вхід до приміщень Європарламенту російським та білоруським дипломатичним і урядовим працівникам заборонено.

  • Європарламент рекомендував надати Україні статус кандидата на вступ до ЄС.

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