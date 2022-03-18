Послам Росії та Білорусі заборонили вхід до будівель Європарламенту
Дипломатичним та урядовим працівникам Росії та Білорусі заборонили вхід до будівель Європарламенту
Про це повідомила у своєму Twitter голова Європейського парламенту Роберта Мецола.
"У Будинку демократії немає місця тим, хто прагне зруйнувати демократичний лад", - стверджує вона.
Таким чином, від 18 березня вхід до приміщень Європарламенту російським та білоруським дипломатичним і урядовим працівникам заборонено.
- Європарламент рекомендував надати Україні статус кандидата на вступ до ЄС.
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