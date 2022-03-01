Європарламент рекомендував надати Україні статус кандидата на вступ до ЄС

Про це повідомляє Еспресо.TV.



Європарламент ухвалив резолюцію, у якій підтримав пропозицію надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС. Рішення було ухвалене на позачерговій пленарній сесії у вівторок, 1 березня.



У голосуванні взяли участь 676 європейських депутатів, із них за проголосували 637, проти - 13, утрималося - 26.



ЄЄвропарламент закликає інституції ЄС працювати у напрямку надання Україні статусу кандидата до ЄС, відповідно до статті 49 Договору про ЄС на основі заслуг, а, тим часом, продовжувати працювати над її інтеграцією до внутрішнього ринку ЄС у відповідності до угоди про асоціацію", - йдеться у тексті резолюції.



Також документ рішуче засуджує вторгнення Росії в Україну та вимагає від Москви негайного виведення військ із країни.





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