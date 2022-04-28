Ще позавчора Генсек ООН сидів за довгим столом в Кремлі, а сьогодні за кілометр від нього лунають вибухи, - Подоляк

Про це він написав у Twitter.

"Ракетні удари по центру столиці під час офіційного візиту Генерального секретаря. Ще позавчора Антоніу Гутерреш сидів за довгим столом в Кремлі, а сьогодні в кілометрі від нього лунають вибухи. Листівка з Москви? Нагадайте, чому Росія досі займає крісло в Раді безпеки ООН?", - риторично питає Подоляк.

Нагадаємо, 28 квітня, близько 20.00 у Києві пролунали вибухи. Міністр закордонних справ назвав вечірні обстріли української столиці черговою демонстрацією ставлення Росії до України, Європи та світу. Міністр оборони вважає, що це напад на світову безпеку

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