"Зерновий коридор" використовують для виведення грошей з України через "чорний" експорт, - нардеп Железняк
Підприємці використовують "зерновий коридор" для виведення грошей з України - держава нічого не отримує при експорті "чорного" зерна
Про це в ефірі Еспресо заявив народний депутат фракції "Голос" та перший заступник голови комітету Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк.
"Експорт "чорного" зерна. Приїздить компанія на "зерновий коридор" - у неї нуль копійок сплачених податків, немає жодних документів на це зерно. Директор-Фунт вантажить це зерно на корабель, відправляє в умовну Туреччину. Поки корабель йде, переписується зерно і не повертається валютна виручка. З цієї конкретної операції, ми як держава, отримали нуль", - зазначив він.
Нардеп додав, що проблема не лише в податках і валютній виручці.
"Це один з методів вивести гроші з України. Це пов'язано з гральним бізнесом, виплатою зарплат у конвертах. Там ціла система. Одна маленька діра на одній Одеській митниці створює величезну систему корупції і несплати податків по всій країні", - підсумував Железняк.
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