Україна зацікавлена в розширенні "зернової угоди", - посол Василь Боднар

Про це повідомив Надзвичайний та Повноважний Посол України в Туреччині Василь Боднар у коментарі Укрінформу.

Він зазначив, що 19 березня закінчується черговий термін угоди. Наразі ж тривають консультації щодо подовження угоди, принаймні в тому ж обсязі, в якому вона була. Утім Боднар наголосив, що українська сторона зацікавлена й в розширенні угоди, зокрема щодо географії портів, кількості товарів, які можуть бути вивезені коридором.

"Для нас, звичайно, важливий базовий елемент - це продовжити угоду, але також працюємо над її розширенням", - сказав дипломат.

Він припустив, що Росія надалі намагатиметься використовувати всі методи впливу, щоб затягнути питання продовження "зернової угоди". Також вона намагатиметься максимально виторгувати для себе умови щодо вивозу свого зерна й товарів з їхньої території.

"Насправді Росія вже ставить палки в колеса, й цей процес проходу кораблів через Босфор і Дарданелли проходить з великим запізненням. Інспекції, яка російська сторона затягує, призводять, до незначної кількості кораблів, які проходять інспекції", - додав Бондар.

Посол зауважив, що дії російської сторони спрямовані в першу чергу проти посередників, з якими Україна укладала угоду і з якими продовжує вести переговори щодо продовження.

"А те, що російська сторона намагається там використовувати чи маніпулювати тим меморандумом, який вона підписувала з ООН, - це її відносини з ООН. І в даному випадку для нас це не має бути ключовим як для української сторони", - наголосив він.