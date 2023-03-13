Україна зацікавлена в розширенні "зернової угоди", - посол Василь Боднар
Україна попри спроби Росії гальмувати роботу "зернового коридору" працює над продовженням Чорноморської зернової ініціативи та її розширенням
Про це повідомив Надзвичайний та Повноважний Посол України в Туреччині Василь Боднар у коментарі Укрінформу.
Він зазначив, що 19 березня закінчується черговий термін угоди. Наразі ж тривають консультації щодо подовження угоди, принаймні в тому ж обсязі, в якому вона була. Утім Боднар наголосив, що українська сторона зацікавлена й в розширенні угоди, зокрема щодо географії портів, кількості товарів, які можуть бути вивезені коридором.
"Для нас, звичайно, важливий базовий елемент - це продовжити угоду, але також працюємо над її розширенням", - сказав дипломат.
Він припустив, що Росія надалі намагатиметься використовувати всі методи впливу, щоб затягнути питання продовження "зернової угоди". Також вона намагатиметься максимально виторгувати для себе умови щодо вивозу свого зерна й товарів з їхньої території.
"Насправді Росія вже ставить палки в колеса, й цей процес проходу кораблів через Босфор і Дарданелли проходить з великим запізненням. Інспекції, яка російська сторона затягує, призводять, до незначної кількості кораблів, які проходять інспекції", - додав Бондар.
Посол зауважив, що дії російської сторони спрямовані в першу чергу проти посередників, з якими Україна укладала угоду і з якими продовжує вести переговори щодо продовження.
"А те, що російська сторона намагається там використовувати чи маніпулювати тим меморандумом, який вона підписувала з ООН, - це її відносини з ООН. І в даному випадку для нас це не має бути ключовим як для української сторони", - наголосив він.
- 13 березня Організація Об’єднаних Націй і Росія почали переговори щодо зернової угоди.
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