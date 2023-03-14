У МЗС РФ оголосили про продовження "зернової угоди" на 60 днів
Заступник міністра закордонних справ Росії Олександр Грушко заявив у вівторок, що "зернову угоду" за результатами переговорів продовжено на 60 днів
Про це пише російське інформагентство ТАСС.
"Наш заступник міністра [іноземних справ Росії Сергій Вершинін], який веде цю угоду, вчора зробив заяву. Справді, угоду продовжено, умовлено, що її продовжено на 60 днів. Знову підтверджено її пакетний характер", - сказав Грушко.
Він наголосив, що угоду продовжено на тих самих умовах, що й раніше.
Також міністр висловив сподівання, що скоро буде досягнуто прогресу щодо зняття обмежень на експорт російських добрив.
- 13 березня ООН і РФ провели переговори в Женеві щодо продовження "зернової угоди".
- Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков заявив, що пропозиція РФ продовжити зернову угоду на 60 днів не відповідає підписаним домовленостям, які передбачають продовження щонайменше на 120 днів.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
38.07
Купівля 38.07Продаж 38.84
-
EUR
Купівля 40.15Продаж 41.04
- Актуальне
- Важливе