У МЗС РФ оголосили про продовження "зернової угоди" на 60 днів

Про це пише російське інформагентство ТАСС.

"Наш заступник міністра [іноземних справ Росії Сергій Вершинін], який веде цю угоду, вчора зробив заяву. Справді, угоду продовжено, умовлено, що її продовжено на 60 днів. Знову підтверджено її пакетний характер", - сказав Грушко.

Він наголосив, що угоду продовжено на тих самих умовах, що й раніше.

Також міністр висловив сподівання, що скоро буде досягнуто прогресу щодо зняття обмежень на експорт російських добрив.