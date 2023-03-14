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У МЗС РФ оголосили про продовження "зернової угоди" на 60 днів

14 березня, 2023 вiвторок
11:19
Світ Зерно

Заступник міністра закордонних справ Росії Олександр Грушко заявив у вівторок, що "зернову угоду" за результатами переговорів продовжено на 60 днів

Про це пише російське інформагентство ТАСС.

"Наш заступник міністра [іноземних справ Росії Сергій Вершинін], який веде цю угоду, вчора зробив заяву. Справді, угоду продовжено, умовлено, що її продовжено на 60 днів. Знову підтверджено її пакетний характер", - сказав Грушко.

Він наголосив, що угоду продовжено на тих самих умовах, що й раніше.

Також міністр висловив сподівання, що скоро буде досягнуто прогресу щодо зняття обмежень на експорт російських добрив.

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Україна
Росія
експорт зерна
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