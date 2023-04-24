У Севастополі пролунали вибухи, окупаційна влада каже про атаку надводних безпілотників
Уночі на 24 квітня у тимчасово окупованому Севастополі було чути вибухи. Так звана влада заявила, що російський флот "відбивав надводні безпілотники"
Про це повідомив "губернатор" тимчасово окупованого Севастополя Михайло Развожаєву телеграмі.
О 04:08 він написав, що флот РФ "відбиває атаку надводних безпілотників на зовнішньому рейді". А всі служби міста перебувають у готовності.
Згодом окупаційний губернатор додав: "Сьогодні, починаючи з 03.30 ранку, була спроба атаки на Севастополь. За ситуацією зараз: один надводний дрон знищили сили ППДО, другий вибухнув сам. Все сталося на зовнішньому рейді, жодних об'єктів не пошкоджено. Нині у місті тихо. Але всі сили та служби перебувають у стані бойової готовності".
- Раніше у тимчасово окупованому Криму, біля міста Керч, російські війська встановили радіолокаційну станцію для виявлення повітряних, морських і наземних об'єктів.
- Також Генштаб ЗСУ повідомляв, що Росія перекинула частину бойових підрозділів зі Скадовська у Крим.
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