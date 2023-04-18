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Війна з Росією: хроніка
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Головна Війна з Росією Поблизу тимчасово окупованої Керчі росіяни встановили радар для виявлення повітряних, морських і наземних об'єктів, - Крим.Реалії

Поблизу тимчасово окупованої Керчі росіяни встановили радар для виявлення повітряних, морських і наземних об'єктів, - Крим.Реалії

18 квітня, 2023 вiвторок
13:45
Війна з Росією

У тимчасово окупованому Криму, біля міста Керч, російські війська встановили радіолокаційну станцію для виявлення повітряних, морських і наземних об'єктів

Про це інформують Крим.Реалії.

Повідомляється, що на картах із супутника виявили російську РЛС поруч з Ольвінськими каменоломнями. На трасі Е97 праворуч дорогою у напрямку Керчі можна побачити військовий об'єкт, де і розташований радар.

Відповідно до знімків об'єкт почали будувати 24 липня 2022 року, а у серпні тогоріч його вже експлуатували.

На карті Google Maps за 2021 рік цього об'єкта немає.

Ці супутникові знімки свідчать, що війська Росії продовжують зводити нові укріплення на півночі Криму, захищають військові та стратегічні об'єкти на тимчасово окупованому півострові.

Довідково. Радіолокаційна станція (РЛС) або радар, радіохвильове виявлення та визначення відстані - це система для виявлення повітряних, морських і наземних об'єктів, а також для визначення їхньої дальності та геометричних параметрів. Використовує метод, заснований на випромінюванні радіохвиль і реєстрації їх віддзеркалень від об'єктів. 

  • Українські військові вже відпрацьовують нові види озброєння, які виготовляє український оборонно-промисловий комплекс. Не виключено, що їх можуть застосувати в Криму. 
  • Російська влада вирішила не влаштовувати в Курську традиційний парад на 9 травня: бояться за безпеку учасників і глядачів. Також парад скасували в Бєлгородській області. Губернатор В'ячеслав Гладков пояснював це небажанням "провокувати Україну".
  • Відмова російських окупантів проводити парад 9 травня на півострові Крим може демонструвати, що рашисти готуються до можливого контрнаступу Збройних Сил України, сказав Денис Чистіков.  
  • 14 квітня у містах тимчасово окупованого півострова Крим повідомили про замінування усіх шкіл, Україну звинувачують у провокаціях. 
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