Про це інформують Крим.Реалії.

Повідомляється, що на картах із супутника виявили російську РЛС поруч з Ольвінськими каменоломнями. На трасі Е97 праворуч дорогою у напрямку Керчі можна побачити військовий об'єкт, де і розташований радар.

Відповідно до знімків об'єкт почали будувати 24 липня 2022 року, а у серпні тогоріч його вже експлуатували.

На карті Google Maps за 2021 рік цього об'єкта немає.

Ці супутникові знімки свідчать, що війська Росії продовжують зводити нові укріплення на півночі Криму, захищають військові та стратегічні об'єкти на тимчасово окупованому півострові.

Довідково. Радіолокаційна станція (РЛС) або радар, радіохвильове виявлення та визначення відстані - це система для виявлення повітряних, морських і наземних об'єктів, а також для визначення їхньої дальності та геометричних параметрів. Використовує метод, заснований на випромінюванні радіохвиль і реєстрації їх віддзеркалень від об'єктів.