Про це заявив губернатор області В'ячеслав Гладков.

"Можу сказати вже зараз, що параду не буде, щоби не провокувати противника великою кількістю техніки та скупченням військовослужбовців у центрі Бєлгорода", - написав Гладков у соцмережі.

За його словами, влада регіону зараз обговорює доцільність проведення салюту та ходи "Безсмертного полку".

"Розглянемо це питання на найближчому засіданні оперативного штабу. Головне - це безпека. Ризикувати людьми ніхто не буде", - сказав губернатор.