У Бєлгороді відмовилися від проведенння параду 9 травня, аби "не провокувати Україну"
Місцева влада російського Бєлгорода скасувала військовий парад 9 травня, аби не ризикувати технікою та людьми
Про це заявив губернатор області В'ячеслав Гладков.
"Можу сказати вже зараз, що параду не буде, щоби не провокувати противника великою кількістю техніки та скупченням військовослужбовців у центрі Бєлгорода", - написав Гладков у соцмережі.
За його словами, влада регіону зараз обговорює доцільність проведення салюту та ходи "Безсмертного полку".
"Розглянемо це питання на найближчому засіданні оперативного штабу. Головне - це безпека. Ризикувати людьми ніхто не буде", - сказав губернатор.
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