У Бєлгородській області Росії ППО збила 3 ракети, влада заявила про постраждалого
Губернатор Бєлгородської області РФ В'ячеслав Гладков заявив, що у місті Новий Оскіл ППО збила 3 ракети
Про це він написав у телеграмі.
"У Новому Осколі спрацювала наша система ППО. Збито 3 ракети. Наслідки уточнюються", - зазначив Гладков.
За його словами, наразі відомо про одного постраждалого чоловіка, який отримав осколкові поранення руки.
Також є пошкодження від уламків фасадів і лінії електропередачі в кількох селах Новооскільського округу.
Усі оперативні та аварійні служби виїхали на місце.
- У понеділок, 27 лютого, мешканці російського Бєлгорода чули звуки вибухів, а в декількох районах міста розбились безпілотні літальні апарати.
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