Про це він написав у телеграмі.

"У Новому Осколі спрацювала наша система ППО. Збито 3 ракети. Наслідки уточнюються", - зазначив Гладков.

За його словами, наразі відомо про одного постраждалого чоловіка, який отримав осколкові поранення руки.

Також є пошкодження від уламків фасадів і лінії електропередачі в кількох селах Новооскільського округу.

Усі оперативні та аварійні служби виїхали на місце.