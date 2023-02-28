У Бєлгороді впали три дрони: є пошкодження і руйнування
У понеділок, 27 лютого, мешканці російського Бєлгорода чули звуки вибухів, а в декількох районах міста розбились безпілотні літальні апарати
Про це написав губернатор Гладков.
"У Бєлгороді знайдено уламки одразу трьох безпілотних літальних апаратів. Постраждалих немає, але є руйнування: десь вибито вікна, десь незначно пошкоджено автомобілі. Спецслужби вже займаються ситуацією", - зазначив чиновник.
Про падіння БПЛА також повідомляють російські телеграм-канали.
Як розповів міський голова Валентин Демидов, один безпілотник взагалі влетів у вікно квартири.
"Зараз перебуваю на місці інциденту на вулиці Попова. Тут дрон залетів у вікно квартири. Людей виселили в безпечне місце. Усім запропонували залишитися в готелі, поки спецслужби зроблять свою роботу", – написав він.
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