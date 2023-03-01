Губернатор Бєлгородщини заявив про початок переселення цивільних від кордону Україною
Губернатор російської Бєлгородської області В'ячеслав Гладков заявив про пошук житла для жителів населених пунктів, розташованих поблизу кордону з Україною
Про це Гладков написав у Telegram.
При цьому російський чиновник звинуваив Україну в обстрілах російських прикордонних населених пунктів, заявивши, що домівки цивільних пострадали внаслідок нібито дій ЗСУ.
Гладков повідомив, що у Білгородському, Волоконівському та Краснояружському районах, а також Валуйському та Шебекінському міських округах відбулися зібрання громадян, під час яких очільники муніципальних утворень розповіли про порядок переселення та надання житла.
22 лютого Гладков заявив, що у торговий центр у Шебекино на Бєлгородщині нібито "влучив снаряд", через що виникла пожежа.
Наступного дня Гладков повідомив, що поблизу з кордоном України упав військовий літак міноборони РФ, пілот загинув.
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