Губернатор Бєлгородщини заявив про початок переселення цивільних від кордону Україною

Про це Гладков написав у Telegram.

При цьому російський чиновник звинуваив Україну в обстрілах російських прикордонних населених пунктів, заявивши, що домівки цивільних пострадали внаслідок нібито дій ЗСУ.

Гладков повідомив, що у Білгородському, Волоконівському та Краснояружському районах, а також Валуйському та Шебекінському міських округах відбулися зібрання громадян, під час яких очільники муніципальних утворень розповіли про порядок переселення та надання житла.

22 лютого Гладков заявив, що у торговий центр у Шебекино на Бєлгородщині нібито "влучив снаряд", через що виникла пожежа.

Наступного дня Гладков повідомив, що поблизу з кордоном України упав військовий літак міноборони РФ, пілот загинув.