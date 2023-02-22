У Бєлгородській області РФ загорівся торговий центр, окупанти кажуть, що "влучив снаряд"
Губернатор Бєлгородської області у РФ В'ячеслав Гладков ствердив, що в місцевий торговий центр "влучив снаряд", тож сталося займання
Про це губернатор Бєлгородської області написав у телеграмі.
"Снаряди влучили в торговий центр, унаслідок чого він загорівся. За попередніми даними, є один постраждалий. Чоловіка з осколковими пораненнями доправили до лікарні. Медики оцінюють його стан як вкрай важкий. Уся необхідна допомога надається. Оперативні служби перебувають на місці, рятувальники розпочали гасіння", - написав він.
Так, пізніше Гладков ствердив, що є постраждалий: чоловік отримав контузію. А ще відбувся повторний "обстріл": пошкоджено покрівлю приватного будинку.
- Нагадаємо, в Росії поінформували про "спробу обстрілу" 31 січня нафтоперекачуючої станції (НПС) "Новозибкове" у Брянській області, що входить у нафтопровід "Дружба", з боку України.
- 4 лютого в Борисивці Бєлгородської області в Росії внаслідок потрапляння снарядів трапилася пожежа на промисловому підприємстві, що обслуговує Кримський міст.
- А 14 лютого в Москві в районі науково-дослідного інституту точних приладів, що проєктує обладнання для ракетного озброєння кораблів та літаків, сталася велика пожежа.
- 22 лютого також повідомлялося, що у російському Красноярську зайнялася пожежа на складі, площа загоряння - 2,5 тис. м². За попередніми даними, постраждалих немає.
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