Про це губернатор Бєлгородської області написав у телеграмі.

"Снаряди влучили в торговий центр, унаслідок чого він загорівся. За попередніми даними, є один постраждалий. Чоловіка з осколковими пораненнями доправили до лікарні. Медики оцінюють його стан як вкрай важкий. Уся необхідна допомога надається. Оперативні служби перебувають на місці, рятувальники розпочали гасіння", - написав він.

Так, пізніше Гладков ствердив, що є постраждалий: чоловік отримав контузію. А ще відбувся повторний "обстріл": пошкоджено покрівлю приватного будинку.