У Москві велика пожежа біля військового НДІ, - росЗМІ

Про це пишуть російські ЗМІ.

Видання "Москва 24", повідомляє, що пожежа виникла в районі НДІ точних приладів, що на вулиці Декабристів. Площа загоряння досягла 1500 кв. м.

І додає, що наразі пожежа розростається, чути вибухи. На місце прибули екстрені служби.

Своєю чергою, ТАСС стверджує, що пожежа сталася на території автосервісу.

"Усередині автосервісу вибухають каністри з паливом, стався частковий обвал покрівлі. Також усередині будівлі зберігаються шини для авто", - сказав співрозмовник агентства.

На другому поверсі будівлі вогнем заблоковано двох людей, пожежники пробиваються до них, додав він.

Відзначимо, у НДІ точних приладів займаються розробкою та виготовленням каналів радіоуправління для виробів морського та авіаційного ракетного озброєння.