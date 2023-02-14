У Москві велика пожежа біля військового НДІ, - росЗМІ
У Москві в районі науково-дослідного інституту точних приладів, що проєктує обладнання для ракетного озброєння кораблів та літаків, сталася велика пожежа
Про це пишуть російські ЗМІ.
Видання "Москва 24", повідомляє, що пожежа виникла в районі НДІ точних приладів, що на вулиці Декабристів. Площа загоряння досягла 1500 кв. м.
І додає, що наразі пожежа розростається, чути вибухи. На місце прибули екстрені служби.
Своєю чергою, ТАСС стверджує, що пожежа сталася на території автосервісу.
"Усередині автосервісу вибухають каністри з паливом, стався частковий обвал покрівлі. Також усередині будівлі зберігаються шини для авто", - сказав співрозмовник агентства.
На другому поверсі будівлі вогнем заблоковано двох людей, пожежники пробиваються до них, додав він.
Відзначимо, у НДІ точних приладів займаються розробкою та виготовленням каналів радіоуправління для виробів морського та авіаційного ракетного озброєння.
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