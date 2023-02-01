У Росії повідомили про обстріл нафтопроводу "Дружба" в Брянській області

Офіційний представник "Транснафти" Ігор Дьомін розповів ТАСС, що станція використовується при пікових навантаженнях в разовому режимі. Востаннє НПС включалася минулого року на кілька годин.

"Внаслідок влучення снаряда територією станції постраждалих немає, пошкодження усуваються силами ремонтної бригади. Нафтопровід "Дружба" працює у штатному режимі", - заявив Дьомін.

В екстрених службах уточнили, що боєприпас упав у поле у Новозибківському районі Брянської області. "Вибух боєприпасу стався у вівторок у чистому полі поблизу селища Мамай, у нафтопровід не потрапили", - сказало джерело РІА Новости.

Телеграм-канал Mash пише, що удар по нафтопроводу здійснила Україна ракетою "Точкою-У".

На місці було зафіксовано вирва діаметром 20 метрів. Сама НПС пошкоджена незначною мірою, там тимчасово немає електрики.

Маршрут нафтопроводу "Дружба" проходить від Альметьєвська до Брянська потім до білоруського Мозиря, після чого розгалужується на дві ділянки: північна (територією Білорусії, Польщі, Німеччини, Латвії та Литви) та південна (територією України, Чехії, Словаччини, Угорщини та Хорватії. ).

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