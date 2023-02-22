У російському Красноярську горить склад, площа пожежі сягає 2,5 тис. м²

Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на вогнеборців.

Наразі було евакуйовано 10 людей, місцеві ЗМІ зазначають, що горить склад холодильників.

"Пожежа виникла на одному зі складів у Красноярську, повідомили у пресслужбі МНС Росії. Вогонь охопив 2,5 тис. кв. метрів, пожежники евакуювали десятьох людей. За попередньою інформацією, постраждалих немає", - йдеться у повідомленні.