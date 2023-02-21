У центрі Москви загорівся готель, є постраждалі
Ввечері 21 лютого в центрі Москви загорівся готель "МКМ", під час пожежі постраждало 5 дорослих та дитина
Про це повідомляють російські ЗМІ.
Наразі пожежу вдалося локалізувати на площі 100 кв. метрів, було евакуйовано близько 200 людей.
Загоряння трапилося на 5 поверсі, за попередніми даними екстрених служб - це підпал.
- 9 грудня ТРЦ "Мега Хімки", що на Ленінградському шосе в Москві, в процесі зварювальних робіт сталося займання у відділі господарських товарів - загинув охоронець, а збитки сягають 30 млрд рублів.
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