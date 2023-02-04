У Бєлгородській області пожежа на заводі, що обслуговує Керченський міст

Про це у телеграм написав губернатор Бєлгородської області Вячеслав Гладков.

"Снаряди потрапили на територію промислового заводу. За попередньою інформацією, постраждалих немає: людей встигли вивести на безпечну відстань. Сформовано оперативний штаб. Усі аварійні служби виїхали на місце", - йдеться у повідомленні.

Про пожежу на заводі також пишуть місцеві пабліки. За їхньою версією, йдеться про пожежу на Борисівському заводі мостових металоконструкцій, який, зокрема, виготовляє конструкції для Керченського мосту.

"Горять цистерни, багато пожежників і МНС уже поїхали. Полум'я заввишки близько 50 метрів видно за багато кілометрів", - йдеться у дописах.

Люди також пишуть, що чули звуки стрілецької зброї, звуки вибухів, а також від вібрацій у деяких вибило вікна.