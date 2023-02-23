У Бєлгородській області впав літак міноборони РФ
Уранці 23 лютого поблизу кордону з Україною впав військовий літак міноборони Росії. Пілот загинув
Про це інформує губернатор В'ячеслав Гладков.
"У Валуйському міському окрузі впав літак МО. Наразі на місці працює слідча група та співробітники МНС", - написав він і додав, що причина падіння з'ясовується.
Цей район РФ прилягає до кордону з Харківською областю. Саме звідти ворог обстрілює Україну.
Російські ЗМІ пишуть, що мова йде про Су-25.
Штурмовик упав на будівлю із сіном, унаслідок цього почалася пожежа.
За попередньою інформацією, пілот залишився живим, встиг катапультуватися.
Згодом стало відомо, що льотчик загинув.
Водночас пропагандисти повідомляють про відсутність руйнувань на землі: "літак упав у безлюдній місцевості".
Причиною катастрофи стала технічна несправність, зазначили в одному з російських відомств.
- Нагадаємо, в Росії поінформували про "спробу обстрілу" 31 січня нафтоперекачуючої станції (НПС) "Новозибкове" у Брянській області, що входить у нафтопровід "Дружба", з боку України.
- 4 лютого в Борисивці Бєлгородської області в Росії внаслідок потрапляння снарядів трапилася пожежа на промисловому підприємстві, що обслуговує Кримський міст.
- А 14 лютого в Москві в районі науково-дослідного інституту точних приладів, що проєктує обладнання для ракетного озброєння кораблів та літаків, сталася велика пожежа.
- 22 лютого також повідомлялося, що у російському Красноярську зайнялася пожежа на складі, площа загоряння - 2,5 тис. м². За попередніми даними, постраждалих немає.
- Також учора губернатор Бєлгородської області у РФ В'ячеслав Гладков ствердив, що в місцевий торговий центр "влучив снаряд", тож сталося займання.
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