Про це інформує губернатор В'ячеслав Гладков.

"У Валуйському міському окрузі впав літак МО. Наразі на місці працює слідча група та співробітники МНС", - написав він і додав, що причина падіння з'ясовується.

Цей район РФ прилягає до кордону з Харківською областю. Саме звідти ворог обстрілює Україну.

Російські ЗМІ пишуть, що мова йде про Су-25.

Штурмовик упав на будівлю із сіном, унаслідок цього почалася пожежа.

За попередньою інформацією, пілот залишився живим, встиг катапультуватися.

Згодом стало відомо, що льотчик загинув.

Водночас пропагандисти повідомляють про відсутність руйнувань на землі: "літак упав у безлюдній місцевості".

Причиною катастрофи стала технічна несправність, зазначили в одному з російських відомств.