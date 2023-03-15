Про це написав губернатор області В'ячеслав Гладков.

Він заявив, нібито ЗСУ обстріляли Шебекінський міський округ.

За його словами, у селищі Червоне осколками снарядів пошкоджено школу, церкву та багатоквартирний будинок: вибиті вікна, посічені фасади та покрівля. Гладков також заявив про прильоти на території сільськогосподарського підприємства у Новій Таволжанці.

Постраждалих немає, триває подворовий обхід.

Українська влада "обстріл" не прокоментувала.