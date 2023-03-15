У Бєлгородській області від обстрілів постраждало кілька населених пунктів. Місцева влада звинуватила ЗСУ
У середу, 15 березня, в Бєлгородській області РФ під обстріл потрапили населені пункти Червоне та Нова Таволжанка, місцева влада звинуватила ЗСУ
Про це написав губернатор області В'ячеслав Гладков.
Він заявив, нібито ЗСУ обстріляли Шебекінський міський округ.
За його словами, у селищі Червоне осколками снарядів пошкоджено школу, церкву та багатоквартирний будинок: вибиті вікна, посічені фасади та покрівля. Гладков також заявив про прильоти на території сільськогосподарського підприємства у Новій Таволжанці.
Постраждалих немає, триває подворовий обхід.
Українська влада "обстріл" не прокоментувала.
- 6 березня губернатор Бєлгородської області РФ В'ячеслав Гладков заявив, що у місті Новий Оскіл ППО збила 3 ракети.
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