Курськ відмовився влаштовувати військовий парад на 9 травня

Про це повідомили в telegram-каналі місцевих ЗМІ.

Стало відомо, що російському Курську з міркувань безпеки не проводитимуть парад на 9 травня, повідомив губернатор Роман Старовойт. Це пов'язано з позицією оперштабу регіону, який минулого тижня вирішив посилити антитерористичні заходи.