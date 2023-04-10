Курськ відмовився влаштовувати військовий парад на 9 травня
Російська влада вирішила не влаштовувати в Курську традиційний парад на 9 травня: бояться за безпеку учасників і глядачів
Про це повідомили в telegram-каналі місцевих ЗМІ.
Стало відомо, що російському Курську з міркувань безпеки не проводитимуть парад на 9 травня, повідомив губернатор Роман Старовойт. Це пов'язано з позицією оперштабу регіону, який минулого тижня вирішив посилити антитерористичні заходи.
- Минулого тижня парад також скасували в Бєлгородській області. Губернатор В'ячеслав Гладков пояснював це небажанням "провокувати Україну".
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