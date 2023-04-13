Про це інформує Радіо Свобода з посилання на заяву заступника постійного представника президента України в Криму Дениса Чистікова.

"Вони намагались зберігати певні магніти, які створювали певне заспокоєння для місцевого населення, але саме скасування заходів 1 і 9 травня демонструє те, що все ж таки військові дії чи звільнення Криму наближається", – каже Чистіков.

Представник президента України в АРК наголосив, що рашисти можуть провести демонстративні затримання так званих терористів, які начебто готували "диверсії" під час заходів 1 і 9 травня, для виправдання заходів безпеки.

Нагадаємо, 12 квітня керівник російської адміністрації на півострові Сергій Аксьонов заявив: цьогоріч на тимчасово окупованому півострові не проводитимуть святкові демонстрації, ходу "Безсмертного полку" і військовий парад на 9 травня.