Скасування параду в тимчасово окупованому Криму демонструє підготовку до контрнаступу ЗСУ, - представництво президента України в АРК
Відмова російських окупантів проводити парад 9 травня на півострові Крим може демонструвати, що рашисти готуються до можливого контрнаступу Збройних Сил України
Про це інформує Радіо Свобода з посилання на заяву заступника постійного представника президента України в Криму Дениса Чистікова.
"Вони намагались зберігати певні магніти, які створювали певне заспокоєння для місцевого населення, але саме скасування заходів 1 і 9 травня демонструє те, що все ж таки військові дії чи звільнення Криму наближається", – каже Чистіков.
Представник президента України в АРК наголосив, що рашисти можуть провести демонстративні затримання так званих терористів, які начебто готували "диверсії" під час заходів 1 і 9 травня, для виправдання заходів безпеки.
Нагадаємо, 12 квітня керівник російської адміністрації на півострові Сергій Аксьонов заявив: цьогоріч на тимчасово окупованому півострові не проводитимуть святкові демонстрації, ходу "Безсмертного полку" і військовий парад на 9 травня.
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