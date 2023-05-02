Про це заявив заступник спікера Держдепартаменту США Ведант Пател, передає "РБК-Україна" з посиланням на його відеобрифінг.

"Весь світ виграв від того, що Україна отримала можливість доставляти продовольство туди, де воно в першу чергу необхідне", - сказав він.

Читайте також: Росія блокує "зерновий коридор", щоб зайняти ніші України на світовому ринку, - заступник голови Всеукраїнської аграрної ради

Угода дозволила вжити заходів, щоб зерно і продовольство не перетворювалися на зброю, і важливі харчові продукти могли надходити в країни, що їх потребують, вважають у Держдепі.

"І це ще один механізм, за допомогою якого ми запобігли перетворенню Росією продовольства на зброю", - додав Пател.