Держдеп США: Від повноцінної роботи "зернової угоди" виграє весь світ
В американському Держдепі вважають, що весь світ виграє від повноцінної роботи "зернової угоди", яка дає змогу експортувати українське продовольство через Чорне море
Про це заявив заступник спікера Держдепартаменту США Ведант Пател, передає "РБК-Україна" з посиланням на його відеобрифінг.
"Весь світ виграв від того, що Україна отримала можливість доставляти продовольство туди, де воно в першу чергу необхідне", - сказав він.
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Угода дозволила вжити заходів, щоб зерно і продовольство не перетворювалися на зброю, і важливі харчові продукти могли надходити в країни, що їх потребують, вважають у Держдепі.
"І це ще один механізм, за допомогою якого ми запобігли перетворенню Росією продовольства на зброю", - додав Пател.
- 26 квітня Росія вкотре заблокувала Чорноморський зерновий коридор. Унаслідок блокування судна не змогли покинути українські порти.
- Наступного дня президент Туреччини Реджеп Ердоган провів телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним, в ході якої поговорив про Україну та зернову угоду. Ердоган заявив про необхідність продовження "зернової угоди", проте Путін у відповідь сказав, що "Росію хвилює пропозиція Туреччини".
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