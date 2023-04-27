Про це повідомили в Управлінні зав'язків адміністрації президент Туреччини, пише агентство Анадолу.

Президент Туреччини висловив вдячність російському колезі за внесок у реалізацію проєкт атомної електростанції "Аккую", церемонія завезення першого ядерного палива, на яку проходить сьогодні, 27 квітня.

У контексті війни РФ та України, Ердоган не виключив обговорення нових ініціатив за допомогою робочої групи, яку пропонується створити.

Російські державні медіа додають, що два лідери обговорювали і перспективи зернової угоди.

Також обговорено ситуацію в Сирії.

Сьогодні, 27 квітня, президенти двох країн окрім телефонної розмови планували провести спільну участь у церемонії з нагоди завезення ядерного палива на енергоблок номер один атомної електростанції "Аккую". Ердоган приєднався до спільної церемонії з запізненням.