Ердоган після вчорашнього погіршення здоров'я поговорив з Путіним про Україну та зернову угоду
Президент Туреччини Реджеп Ердоган провів у четвер телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним, в ході якої поговорив про Україну та зернову угоду
Про це повідомили в Управлінні зав'язків адміністрації президент Туреччини, пише агентство Анадолу.
Президент Туреччини висловив вдячність російському колезі за внесок у реалізацію проєкт атомної електростанції "Аккую", церемонія завезення першого ядерного палива, на яку проходить сьогодні, 27 квітня.
У контексті війни РФ та України, Ердоган не виключив обговорення нових ініціатив за допомогою робочої групи, яку пропонується створити.
Російські державні медіа додають, що два лідери обговорювали і перспективи зернової угоди.
Також обговорено ситуацію в Сирії.
Сьогодні, 27 квітня, президенти двох країн окрім телефонної розмови планували провести спільну участь у церемонії з нагоди завезення ядерного палива на енергоблок номер один атомної електростанції "Аккую". Ердоган приєднався до спільної церемонії з запізненням.
- Нагадаємо, вчора, 26 квітня, Ердогану стало зле під час передвиборчого прямого ефіру. Його адміністрація скасувала усі зустрічі цього дня. Деякі ЗМІ, зокрема російські, стверджували, що в турецького лідера інфаркт міокарда. Проте офіційного підтвердження цьому досі немає. Парламентські та президентські вибори в Туреччині призначені на 14 травня.
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