Ердогану стало зле під час передвиборчого інтерв'ю у прямому етері
Президенту Туреччини Реджепу Тайїпу Ердогану стало зле під час передвиборчого інтерв'ю у прямому етері
Про це повідомляє Yeni Safak.
25 квітня ввечері Ердоган дав інтерв'ю в спільному прямому етері телеканалів Ulke TV та 7 каналу. Невдовзі після його початку, коли ведучий запитав президента Туреччини про перестановки в турецькому уряді, етер перервався, а камера показала журналіста, який підхопився з крісла та вигукнув: "Рекламу!".
Після паузи, яка тривала понад 10 хв Ердоган повернувся до етеру, перепросив у глядачів та пояснив свій стан застудою.
"Вчора та сьогодні була напружена агітаційна робота. Тому я застудився. Навіть думав, чи не скасовувати програму. Але ми пообіцяли та прийшли. Бажаю вам і нашим глядачам здоров'я", - сказав Ердоган.
Парламентські та президентські вибори в Туреччині призначені на 14 травня.
- 21 березня Реджеп Тайїп Ердоган офіційно висунув свою кандидатуру на виборах президента Туреччини.
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