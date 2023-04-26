Ердогану стало зле під час передвиборчого інтерв'ю у прямому етері

Про це повідомляє Yeni Safak.

25 квітня ввечері Ердоган дав інтерв'ю в спільному прямому етері телеканалів Ulke TV та 7 каналу. Невдовзі після його початку, коли ведучий запитав президента Туреччини про перестановки в турецькому уряді, етер перервався, а камера показала журналіста, який підхопився з крісла та вигукнув: "Рекламу!".

Після паузи, яка тривала понад 10 хв Ердоган повернувся до етеру, перепросив у глядачів та пояснив свій стан застудою.

"Вчора та сьогодні була напружена агітаційна робота. Тому я застудився. Навіть думав, чи не скасовувати програму. Але ми пообіцяли та прийшли. Бажаю вам і нашим глядачам здоров'я", - сказав Ердоган.

Парламентські та президентські вибори в Туреччині призначені на 14 травня.