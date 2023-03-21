Ердоган офіційно став кандидатом у президенти Туреччини

Про це повідомляє турецьке видання Anadolu.

Ердоган балотується як єдиний кандидат від "Республіканського альянсу" - відповідну заяву подали до Вищої виборчої ради правляча Партія справедливості та розвитку та Партія націоналістичного руху (MHP).

Остаточний список кандидатів у президенти Туреччини оголосять 31 березня.

Вибори у Туреччині призначено на 14 травня.

Раніше турецька агенція ORC Araştirma оприлюднила результати березневого опитування, відповідно до яких за кандидата у президенти від об’єднаної опозиції Туреччини Кемаля Кілічдароглу проголосували би 56,8% виборців, а за Ердогана - 43,2%.