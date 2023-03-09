Президентські перегони у Туреччині: Ердоган поступається кандидату від опозиції, - опитування
Кандидат у президенти від об’єднаної опозиції Туреччини Кемаль Кілічдароглу може перемогти Ердогана на виборах у травні 2023 року
Про це свідчить останнє опитування агенції ORC Araştirma, пише "Європейська правда".
Згідно з опитуванням, проведеним 4-6 березня серед 1850 респондентів у третині турецьких провінцій, 43,2% виборців проголосували б за Ердогана, а 56,8% – за Кілічдароглу.
При цьому в січневому опитуванні цієї ж агенції, коли одного кандидата від опозиції ще не було висунуто, президент Туреччини перемагав би будь-кого з них, включно з Кілічдароглу (42,5% проти 41,8%).
Нагадаємо, на початку тижня шість опозиційних партій Туреччини, які утворюють Національний альянс, узгодили єдиного кандидата на президентських виборах 14 травня – Кемаля Кілічдароглу, лідера найбільшої в альянсі Республіканської народної партії.
Разом із ним у статусі кандидатів у віцепрезиденти будуть балотуватись представники другої найбільшої партії Національного альянсу – "Хорошої партії" – Екрем Імамоглу, мер Стамбула, ув’язнений за нібито неповагу до влади, й мер Анкари Мансур Яваш.
Опозиційний альянс пообіцяв відновити парламентську демократію в Туреччині, якщо вони переможуть Ердогана, скасувавши запроваджену ним президентську систему. Опоненти кажуть, що система, яка була мінімально схвалена на референдумі 2017 року і встановлена після виборів у 2018 році, перетворилася на "одноосібне правління" без системи стримувань і противаг.
Відзначимо, цьогорічні вибори президента й парламенту Туреччини мали відбутися в червні, але влада перенесла їх на травень, пояснивши рішення тим, що червень збігатиметься з літніми і релігійними святами.
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