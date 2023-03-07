Опозиція у Туреччині обрала конкурента для Ердогана на виборах президента
Турецький опозиціонер Кемаль Кілічдароглу 6 березня став головним суперником президента Реджепа Таїпа Ердогана на президентських виборах, які відбудуться 14 травня
Турецький опозиціонер Кемаль Кілічдароглу 6 березня став головним суперником президента Реджепа Таїпа Ердогана на президентських виборах, які відбудуться 14 травня
Про це повідомляє "Радіо Свобода".
Альянс із шести опозиційних партій обрав Кілідароглу своїм кандидатом у президенти. 74-річний Кілідароглу є головою другої за величиною партії країни, Республіканської народної партії.
Очікується, що майбутні вибори для чинного президента стануть найскладнішими за весь час його 20-річного правління. Вони проходять на тлі економічних потрясінь та критики реакції уряду на руйнівні землетруси.
- Нагадаємо, Туреччина працює над продовженням "зернової угоди", дія якої завершується 18 березня.
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