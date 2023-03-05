Про це Чавушоглу сказав у своєму виступі на Конференції ООН з питань найменш розвинених країн у Катарі, пише видання Reuters.

Чорноморська зернова ініціатива, започаткована ООН та Туреччиною в липні минулого року, дозволила експортувати зерно з трьох українських портів. Угода була продовжена в листопаді і її дія закінчується 18 березня, якщо не буде досягнуто домовленості про продовження.

"Ми наполегливо працюємо над безперешкодною реалізацією та подальшим продовженням Чорноморської зернової угоди", - сказав Чавушоглу.

Окрім цього, він також повідомив, що обговорив питання продовження угоди з Генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррешем.