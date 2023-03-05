Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Економіка Туреччина працює над продовженням "зернової угоди", - глава МЗС Чавушоглу

Туреччина працює над продовженням "зернової угоди", - глава МЗС Чавушоглу

5 березня, 2023 неділя
12:24
Економіка Українське зерно

Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив у неділю, 5 березня, що Анкара докладає всіх зусиль продовження дії "зернової угоди"

Про це Чавушоглу сказав у своєму виступі на Конференції ООН з питань найменш розвинених країн у Катарі, пише видання Reuters.

Чорноморська зернова ініціатива, започаткована ООН та Туреччиною в липні минулого року, дозволила експортувати зерно з трьох українських портів. Угода була продовжена в листопаді і її дія закінчується 18 березня, якщо не буде досягнуто домовленості про продовження.

"Ми наполегливо працюємо над безперешкодною реалізацією та подальшим продовженням Чорноморської зернової угоди", - сказав Чавушоглу.

Окрім цього, він також повідомив, що обговорив питання продовження угоди з Генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррешем.

  • Нагадаємо, у МЗС України заявили, що Росія посилює наративи про недоцільність "зернової угоди", наша держава з партнерами вже працює над тим, аби не дати РФ заблокувати "зерновий коридор".
  • 4 березня стало відомо, що будуть запроваджені нові процедури транзиту українського зерна через Польщу – вони покликані спростити перевезення через кордон.
Світ
Україна
ООН
Туреччина
зерно
війна з Росією
Читайте також:
2 березня, 2023 четвер
Порошенко закликав Верховну Раду прислухатися до заяви послів G7
3 березня, 2023 п'ятниця
Бахмут виконав свої задачі, ми можемо відійти, - військовий експерт Грабський
5 березня, 2023 неділя
У Польщі підпалили машини швидкої, призначені для лікарень України
Київ
0°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.41
    Купівля 38.41
    Продаж 39.31
  • EUR
    Купівля 40.21
    Продаж 41.24
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2023, неділя
5 березня
12:31
Майк Тайсон
Тайсон дав несподівану пораду Усику, як перемогти Ф'юрі
12:28
Росіяни обстріляли Куп'янськ: зруйновано щонайменше 5 будинків, сталися пожежі, загинув чоловік
12:20
"Щоденник війни" Євгенії Бєлорусець
У США вийде друком "Щоденник війни" Євгенії Бєлорусець
12:10
Координатор Ради національної безпеки зі стратегічних комунікацій США Джон Кірбі
Китай має обрати, чи дійсно він хоче допомогти Путіну вбивати українців, - Кірбі
12:08
OPINION
Сергій Марченко
Заходу треба весь час нагадувати, хто напав
12:02
Tesla Model Y sport
Tesla відкликала у США близько 3,5 тисячі електрокарів Model Y
11:56
Письменниця Маріанна Вільямсон
Письменниця Маріанна Вільямсон оголосила про намір балотуватись у президенти США у 2024 році
11:50
Джон Джонс та Сиріл Ган (ліворуч)
Визначився новий чемпіон UFC у важкій вазі
11:45
окупанти крим
Маляр: військові РФ відмовляються йти у наступ, а російське командування посилює каральні заходи
11:41
OPINION
Микола Княжицький
Як Шевченко, Червоненко та яскрава орденоносиця Ксюша Манекен "виграють" війну
10:53
Інфографіка
курс долара
Курс валют на 5 березня: яка актуальна ціна євро та долара
10:36
Оновлено
Ярослава Магучіх
Магучіх здобула золото ЧЄ з легкої атлетики, Табашник виграла бронзу
10:16
керівниця пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк
Росіяни готуються до повторних ракетних атак: в ОК "Південь" попередили про загрозу точкових ударів
10:08
OPINION
Орест Сохар
Франція та Німеччина облюбували путінську "переговорну" позу
10:03
Рамзан Кадиров та Іслам Махачев (праворуч)
Ломаченко потрапив у новий скандал через фото на турнірі UFC з улюбленцем Кадирова
09:45
мобілізовані ДНР
Британська розвідка: мобілізованим РФ наказали штурмувати позицію ЗСУ з вогнепальною зброєю та лопатами
09:18
обстріл Херсону
За добу російська армія 78 разів гатила по Херсонщині: уражено держпідприємство та будинки
09:15
Оновлено
Віталій Буяльський (в центрі)
УПЛ: результати та розклад усіх матчів 16-го туру
09:00
У Польщі підпалили машини швидкої, призначені для лікарень України
08:30
Бахмут
Минулої доби Росія вбила двох жителів Донецької області
08:15
Інфографіка
ЗСУ
За добу ЗСУ ліквідували 930 військових РФ, 5 танків і 5 БПЛА та систему ППО
08:02
OPINION
Віктор Бобиренко
"В Пєкінє очєнь мрачная погода..."
07:55
Ізраїльтяни знову вийшли на акції протесту проти урядової реформи судової системи, - ЗМІ
07:42
Бахмут, ЗСУ
ISW: російська армія навряд чи зможе оточити Бахмут найближчим часом
07:33
Оновлено
Ракетний удар по багатоповерхівці в Запоріжжі: кількість загиблих збільшилась до 13 людей
07:17
Китай
Китайський оборонний бюджет у 2023 році збільшився до $224 млрд, - CNN
07:01
ЗСУ
РФ втрачає контроль над "козачими батальйонами" на фронті, а ЗСУ відбили понад 130 атак ворога, - Генштаб
06:40
Дональд Трамп
Трампа підтримують 62% консерваторів як висуванця на президентські вибори
06:20
на фото F-16
Двоє українських пілотів прибули в США для навчання на симуляторах винищувачів F-16, - NBC
01:42
Ліонель Мессі
Мессі встановив історичне досягнення у футболі
00:36
Олександр Усик та Ентоні Джошуа (праворуч)
Усик: Багато людей думають, що в Україні відбувається якась гра, а ми просто все вигадуємо
00:28
Мелітополь
У Мелітополі окупанти заселяють звезених росіян у студентські гуртожитки, - Центр нацспротиву
2023, субота
4 березня
23:55
Оновлено
У Києві погіршились погодні умови. На Київщині оголосили жовтий рівень небезпечності
23:10
Ольга Харлан
Українка Харлан взяла срібло на Кубку світу з фехтування
22:49
ППО ЗСУ
Українські захисники збили 3 російські безпілотники на херсонському напрямку
22:28
УПАБ-1500В
Росіяни вперше застосували у війні з Україною планерні 1500-кг бомби, - Defense Express
22:20
Крим
Мешканці Криму відмовляються від кремлівських пропагандистських газет, - ЦНС
21:39
Ярослава та Микола Плав'юк
В Онтаріо померла дружина останнього президента УНР
21:35
НАБУ
До фіналу конкурсу на посаду директора НАБУ пройшло троє претендентів
21:35
Іран
В Ірані сотні школярок захворіли через імовірне отруєння
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV