Туреччина працює над продовженням "зернової угоди", - глава МЗС Чавушоглу
Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив у неділю, 5 березня, що Анкара докладає всіх зусиль продовження дії "зернової угоди"
Про це Чавушоглу сказав у своєму виступі на Конференції ООН з питань найменш розвинених країн у Катарі, пише видання Reuters.
Чорноморська зернова ініціатива, започаткована ООН та Туреччиною в липні минулого року, дозволила експортувати зерно з трьох українських портів. Угода була продовжена в листопаді і її дія закінчується 18 березня, якщо не буде досягнуто домовленості про продовження.
"Ми наполегливо працюємо над безперешкодною реалізацією та подальшим продовженням Чорноморської зернової угоди", - сказав Чавушоглу.
Окрім цього, він також повідомив, що обговорив питання продовження угоди з Генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррешем.
- Нагадаємо, у МЗС України заявили, що Росія посилює наративи про недоцільність "зернової угоди", наша держава з партнерами вже працює над тим, аби не дати РФ заблокувати "зерновий коридор".
- 4 березня стало відомо, що будуть запроваджені нові процедури транзиту українського зерна через Польщу – вони покликані спростити перевезення через кордон.
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