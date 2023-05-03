Анкара анонсувала зустріч делегацій України, Росії і Туреччини щодо зернової угоди
У турецькому міноборони заявили, що на 5 травня заплановані переговори заступників міністрів оборони України, РФ і Туреччини щодо зернової угоди
Про це сказав очільник міноборони Туреччини Хулусі Акара, передає A Haber та Reuters.
"5 травня, у п'ятницю, заступники міністрів оборони Туреччини, України та РФ планують зустрітися у Стамбулі для обговорення зернової угоди", - заявив він.
За його словами, сторони "тепло дивляться" на продовження терміну дії домовленостей.
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"Ми хочемо, щоб ця ініціатива була продовжена без проблем. Тому що вона дуже важлива для країн, які цього потребують, а також для регіонального миру та стабільності. У цьому контексті ми можемо сказати, що сторони готові продовжити термін угоди", - додав Акар.
Натомість в російському МЗС у коментарі ТАСС сказали, що питання про можливу зустріч делегацій "не погоджено".
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- Наступного дня президент Туреччини Реджеп Ердоган провів телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним, в ході якої поговорив про Україну та зернову угоду. Ердоган заявив про необхідність продовження "зернової угоди", проте Путін у відповідь сказав, що "Росію хвилює пропозиція Туреччини".
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