Анкара анонсувала зустріч делегацій України, Росії і Туреччини щодо зернової угоди

Про це сказав очільник міноборони Туреччини Хулусі Акара, передає A Haber та Reuters.

"5 травня, у п'ятницю, заступники міністрів оборони Туреччини, України та РФ планують зустрітися у Стамбулі для обговорення зернової угоди", - заявив він.

За його словами, сторони "тепло дивляться" на продовження терміну дії домовленостей.

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"Ми хочемо, щоб ця ініціатива була продовжена без проблем. Тому що вона дуже важлива для країн, які цього потребують, а також для регіонального миру та стабільності. У цьому контексті ми можемо сказати, що сторони готові продовжити термін угоди", - додав Акар.

Натомість в російському МЗС у коментарі ТАСС сказали, що питання про можливу зустріч делегацій "не погоджено".