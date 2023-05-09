Туреччина заявила про відновлення роботи "зернового коридору", - ЗМІ

Про це повідомляє турецький державний телеканал TRT Haber з посиланням на джерела у Міністерстві національної оборони Туреччини.

"У результаті ініціативи Туреччини перевірки суден почалися знову, і "зерновий коридор" знову запрацював", - повідомляє телеканал.