Туреччина заявила про відновлення роботи "зернового коридору", - ЗМІ
Ініціатива "зерновий коридор" відновила роботу в результаті зусиль з боку Туреччини
Про це повідомляє турецький державний телеканал TRT Haber з посиланням на джерела у Міністерстві національної оборони Туреччини.
"У результаті ініціативи Туреччини перевірки суден почалися знову, і "зерновий коридор" знову запрацював", - повідомляє телеканал.
- Станом на 8 травня у територіальних водах Туреччини на інспекцію очікують 90 суден з української агропродукцією, оскільки Росія відмовляється реєструвати та інспектувати їх.
- 9 травня повідомлялося, що жодне судно, яке курсує в рамках "зернової угоди", укладеної за посередництва ООН, не перевіряли упродовж останніх двох днів.
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