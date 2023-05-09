Судна не перевіряли упродовж двох днів у рамках "зернової угоди", - ООН
Жодне судно, яке курсує в рамках "зернової угоди", укладеної за посередництва ООН, не перевіряли упродовж останніх двох днів
Про це повідомили в офісі координатора Чорноморської зернової ініціативи ООН, цитує CNN.
"Об'єднаний координаційний центр (СКЦ) учора і сьогодні не проводив перевірок", - ідеться в заяві.
Також в офісі координатора додають, що з початку місяця кількість перевірок суден у рамках "зернової угоди" зменшилася.
- Станом на 8 травня у територіальних водах Туреччини на інспекцію очікують 90 суден з української агропродукцією, оскільки Росія відмовляється реєструвати та інспектувати їх.
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