Судна не перевіряли упродовж двох днів у рамках "зернової угоди", - ООН

Про це повідомили в офісі координатора Чорноморської зернової ініціативи ООН, цитує CNN.

"Об'єднаний координаційний центр (СКЦ) учора і сьогодні не проводив перевірок", - ідеться в заяві.

Також в офісі координатора додають, що з початку місяця кількість перевірок суден у рамках "зернової угоди" зменшилася.