Якщо українці зловживатимуть антибіотиками, за 10 років пневмонія може стати невиліковною, - Ляшко

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Він наголосив, що вживати антибіотики можна лише за рецептом лікаря, тільки в тих дозах, які призначив лікар, й тільки ту тривалість, яку призначив лікар.

"Антибіотики – це не цукерки. Антибіотики – це не пігулки, які можна профілактично випити, бо десь щось зачухалося чи засвербіло у носі. Антибіотики вживаються виключно за призначенням лікаря", - сказав міністр.

Ляшко також зазначив, що електронний рецепт на випуск антибіотиків ввели для того, щоб зберегти високотехнологічну медичну допомогу в майбутньому.

"Якщо зараз ми будемо зневажливо ставитися до антибіотиків та рекомендацій лікарів, то буквально через 10 років може зупинитися трансплантація, тому що не буде чим лікувати ускладнення. Може статися таке, що пневмонія стане невиліковною", - наголосив міністр.